Москва, 13 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже 10 сентября открылись ростом по рублю. Рубль торговался в плюсе до американской сессии и растерял все очки после публикации отчёта по производственной инфляции в США за август, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

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На дневной сессии он получил поддержку от повышения ставки ЦБ РФ. Регулятор в очередной раз повысил ключевую ставку на 25 б.п., до 6,75%.

Также Банк России упомянул про дальнейшее повышение ставки. Решение совпало с ожиданиями рынка, поэтому сильной реакции не наблюдалось.

Завершились торги по рублевым парам снижением. Пара доллар/рубль повысилась на 0,27%, до 73,17 руб., евро/рубль — на 0,17%, до 86,45 руб., фунт/рубль — на 0,28%, до 101,26 руб.

В августе цены выросли больше, чем прогнозировалось, поскольку постоянные сбои в цепочке поставок привели к росту производственных затрат. Инфляционные опасения затмили надежды на ослабление напряженности в отношениях между США и Китаем.

Определенное влияние на настроения участников рынка также оказали комментарии президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер. Она продолжает призывать ФРС к сокращению программы покупок облигаций.

Пара доллар/рубль повышалась до 73,22 руб. Перед выходными высокие цены на нефть поддержали рубль и не дали сильно ослабиться.

Сегодня, 13 сентября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Нефть сорта Brent подорожала на 0,74%, до $73,74. Рубль с открытия укрепился.

По нефти в ближайшие дни ожидается продолжение роста котировок, поэтому рубль продолжит получать поддержку от нефтяного рынка.

С 15 сентября начнётся налоговый период. Возвращение цены к уровню 72,75 руб. станет сигналом к падению пары доллар/рубль до 72,10 руб.

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