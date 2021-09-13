Самара, , 08:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин поздравил жителей Самарской области с открытием этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Народ гуляет Алексей Колчин, © ИА REGNUM

Сообщается, что торжественное открытие этого парка состоялось в День дружбы народов, который в Самарской области отмечают уже в седьмой раз, и в день празднования 435-летия Самары.

«Дорогие друзья, поздравляю вас с ярким знаменательным событием — открытием этнокультурного комплекса «Парк дружбы народов». Считаю этот масштабный, познавательный, просветительский проект, реализованный при активном участии региональной организации Союз народов Самарской области, важной и востребованной инициативой. Объединив на обширной территории подворья, обустроенные по древним самобытным традициям народов, издавна населявших Самарскую область, оригинальные национальные костюмы, предметы быта и творчества, этнокультурный комплекс в наглядной увлекательной форме демонстрирует уникальное многообразие языков, обычаев, религий, которые по праву являются бесценным достоянием нашего Отечества. Уверен, Парк дружбы народов станет излюбленным местом досуга для горожан и гостей области, для всех, кто искренне интересуется историей родного края. Желаю вам всего наилучшего», — приводит пресс-служба приветствие президента России Владимира Путина.

Отмечается, что в церемонии открытия парка приняли участие глава региона Дмитрий Азаров, замруководителя администрации президента России Магомедсалам Магомедов, врио главы Северной Осетии Сергей Меняйло, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов.

В этнокультурном комплексе был возведен архитектурный ансамбль из 20 подворий этносов, которые проживают в Самарской области.

«На территории в 12 га расположились подворья немцев, белорусов, дагестанцев, украинцев, евреев, казахов, таджиков, русских, чувашей, татар, осетин, армян, башкир, грузин, чеченцев, узбеков, финно-угорских народов, азербайджанцев и туркмен», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в школах Самарской области могут появиться 3Д-модели артефактов региона.