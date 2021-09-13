Токио, 13 сентября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Поклонник Death Stranding выпустил ролик, в котором он при помощи компьютерной графики воссоздал мир видеоигры. Видео было опубликовано 12 сентября на YouTube-канале Rescue the Princess!

BagoGames Игра Death Stranding

Видео косплеер Raxy снял на японском острове Осима, на котором проживает около 8 тыс. человек. Остров представляет собой участок суши с вулканом посреди океана, имеет почву чёрного цвета и малое количество растительности. Это делает его местность невероятно похожей на постапокалиптический мир Death Stranding.

Напомним, 24 сентября 2021 года состоится релиз Death Stranding: Director's Cut — расширенной версии последней игры японского геймдизайнера Хидео Кодзимы. Ранее студия Kojima Productions опубликовала трейлер проекта, в котором показала новые функции игры.