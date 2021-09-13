Чебоксары, 13 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. В Чувашии подведены промежуточные итоги сельскохозяйственной микропереписи, которая завершилась 30 сентября. В настоящее время идёт обработка данных, сообщили ИА REGNUM в Чувашстате.

Наталия Николаева ИА REGNUM Виноград

Опрос проводился в августе, охватив в республике свыше 234 тыс. личных подсобных хозяйств и 769 некоммерческих объединений. Кроме того, самостоятельно прошли опрос более 350 аграрных организаций и почти 1340 фермеров.

В Чувашстате отмечают, что при микропереписи выяснились интересные факты. В частности, жители Чувашии выращивают такие экзотические для региона фрукты и ягоды, как абрикосы, черешню, арбузы, виноград, дыни, киви, шелковицу, алычу. В подворьях содержатся цесарки, мускусные утки (индоутки), а также несущие голубые яйца куры чилийской породы (араукана).

В настоящее время идёт обработка данных. Предварительные результаты станут известны в конце 2021 года.

В ведомстве поясняют, что итоги микропереписи позволят оценить ресурсную базу сельскохозяйственного сектора и выявить структурные изменения в АПК.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в сельскохозяйственной микропереписи участвовали 490 переписчиков, среди них более 80% составили граждане трудоспособного возраста. Обследование частных подворий проводилось не только в районах, но и в сельских населённых пунктах городских округов.

Напомним, что в сентябре 2021 года в России состоится выборочное наблюдение среди хозяйств для формирования статистики о гражданах, ведущих здоровый образ жизни, имеющих избыточную массу тела, а также о потреблении табака, алкоголя и наркотиков. В Чувашии обследуют 540 домохозяйств.

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