Улан-Удэ, 13 сентября, 2021, 08:05 — ИА Регнум. Жители столицы Бурятии Улан-Удэ сняли на видео массовую драку между двумя компаниями молодых людей. Видел происшествия появилось в соцсетях, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата со страницы паблика «Бурятия онлайн» в инстаграм Массовая драка в Бурятии

«Беспредел, блин. 90-е, привет!», — комментирует происходящее автор видеоролика.

На кадрах видно более двадцати человек, лица некоторых закрыты медицинским масками.

По данным СМИ, драка произошла 10 сентября. На место после обращения очевидцев конфликта были направлены сотрудники ППС. В настоящее время проводится проверка.