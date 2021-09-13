Якутск, 13 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. От коронавируса в Якутии привились 62 872 пожилых человека. Всего первый компонент вакцины поставили уже 335 918 жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Кабинет вакцинации

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Читайте также: В Якутии остаётся высоким уровень заболеваемости COVID-19

«Медики призывают всех, кто прошёл вакцинацию более шести месяцев назад — в январе и феврале текущего года, пройти ревакцинацию. Вирус стал более агрессивным и требует ревакцинации. В медицинских учреждениях имеется достаточный объём вакцины», — отметила заместитель председателя правительства Якутии Ольга Балабкина.

По её словам, республика получила 485 155 доз вакцины от COVID-19 и уже использовала 70,7%. Обе прививки сделали 312 489 человек, ревакцинированы — 6846.

Как сообщало ИА REGNUM, 11−12 сентября скончались от COVID-19 ещё десять жителей Якутии. В республике заражаются коронавирусом чаще, чем на прошлой неделе. Подъём заболеваемости связан с началом учебного года.