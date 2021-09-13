Абакан, 13 сентября, 2021, 08:01 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Хакасии выявили 103 случая COVID-19, выздоровели восемь человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в правительстве республики.

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С начала 2021 года в регионе подтверждено 19 278 случаев заражения коронавирусом. Коэффициент распространения инфекции за семь дней — 0,8.

На сегодняшний день в Хакасии амбулаторно лечатся 2102 ковид-пациента, в стационарах находятся 569 человек. К аппаратам ИВЛ подключены 16 пациентов.

Как сообщал ИА REGNUM, 12 сентября в Хакасии коронавирус выявили у 105 человек.