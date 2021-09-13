Пермь, 13 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. В Перми семья мужчины, пострадавшего в аварии с участием автомобиля скорой помощи, намерена судиться с владельцем спецтранспорта — медицинским холдингом, сообщают СМИ.

Prokuror-kaluga.ru Автомобиль скорой медицинской помощи

По данным портала 59.RU, водитель легкового автомобиля до сих пор находится в реанимационном отделении. У пермяка серьезная травма позвоночника.

Председатель Союза автомобилистов Пермского края Александр Сидоров назвал водителя спецтранспорта нарушителем и заявил, что в машине отсутствовала бригада медиков. Между тем водитель включил проблесковые маячки и звуковую сирену, то есть гнал по своим делам.

«Водитель скорой помощи в данном случае не имел права включать световой маячок и звуковой сигнал, и никто его пропускать не был обязан. С легковушкой он столкнулся на запрещающий сигнал светофора, не убедившись в безопасности своего маневра», — подчеркнул автоюрист.

К работодателю водителя автомобиля скорой помощи готовятся гражданские иски, также заявление в прокуратуру.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария произошла 6 сентября на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Милиционера Власова. Автомобиль скорой помощи протаранил иномарку Volkswagen Polo.