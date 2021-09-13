Южно-Сахалинск, 13 сентября, 2021, 08:00 — ИА Регнум. На Сахалине продолжаются работы по ликвидации последствий массовых селей. Больше других пострадал Макаровский район, где из-за грязевых сходов 11 сентября оказалась парализована работа основного и резервного водохранилищ. Жителям Макарово подвозят воду. Восстановить водоснабжением планируют к вечеру 13 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном правительстве.

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«Планируем сегодня вечером начать подавать воду в городские сети. Однако, до получения результатов анализа употреблять ее без термической обработки нельзя. Рассчитываем, что качественная вода в кранах будет уже в ближайшие дни», — сказала прибывшая в район по поручению губернатора Валерия Лимаренко региональный министр ЖКХ Наталия Куприна.

На водозаборе специалисты приступили к изоляции стенок и плотины. Также ведётся отсыпка скальником.

Из-за схода селей подтопило 70 подвальных помещений — уже началась их очистка и просушка.

В Макаровском районе продолжает действовать режим ЧС. 13 сентября в райцентре не работали школы. Детские сады 14 сентября будут работать в режиме дежурных групп.

К вечеру 12 сентября удалось частично открыть движение автотранспорта между Холмском и Невельском. Железнодорожное сообщения между городами пока приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине жители Макаровского района остались без водоснабжения — после схода 11 сентября селей парализована работа основного и резервного водохранилищ. В районе действует режим ЧС.