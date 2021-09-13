Кемерово, 13 сентября, 2021, 07:55 — ИА Регнум. В Кемеровской области медицинскую помощь получают 1459 пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом сегодня, 13 сентября, сообщил оперативный штаб региона.

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«В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашнем карантине находится 10 382 человека», — уточнил оперштаб.

Всего в Кузбассе выявлено 54 077 случаев заражения коронавирусом, 51 414 человек выздоровели, 1204 пациента скончались.