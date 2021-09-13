Иволгинский район, Бурятия, 13 сентября, 2021, 07:48 — ИА Регнум. В Бурятии задержан 46-летний местный житель по обвинению в избиении до смерти пожилой женщины. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, мужчина сам явился в полицию и сообщил об учинённой им расправе.

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Обвиняемый проживал в селе Иволгинск, работал, не употреблял спиртных напитков. Однако вечером 9 сентября, по данным следствия, он внезапно купил алкоголь и зашёл к 60-летней соседке, с которой поддерживал дружеские отношения. Во время гулянки из-за незначительно повода собутыльники поссорились, в результате гость начал избивать хозяйку.

«Затем они вышли на улицу, где обвиняемый продолжил избивать женщину, повалил ее на землю и нанес удары ногами по различным частям тела. От полученных повреждений головы, грудной клетки, позвоночника и таза в результате травматического шока потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Опомнившись, мужчина пришёл в полицию, где рассказал о случившемся. В настоящее время обвиняемый заключён под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.