Чебоксары, 13 сентября, 2021, 07:47 — ИА Регнум. В Чувашии после прокурорского вмешательства перед работниками обанкроченного алатырского завода низкотемпературных холодильников погашена задолженность по заработной плате, превысившая 15,2 млн рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

ИА REGNUM Деньги

Прокурорская проверка проводилась в части своевременности оплаты труда на ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников». По данным прокуратуры, долги сложились перед 170 работниками предприятия и составили более 15,2 млн рублей.

В отношении конкурсного управляющего завода межрайонная прокуратура возбудила дело об административном правонарушении по ст. 14.13 КоАП РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). Также надзорное ведомство инициировало процедуру отстранения конкурсного управляющего от исполнения обязанностей.

В прокуратуре отмечают, что принятые меры способствовали погашению более 15,2 млн рублей долгов по заработной плате.

Как сообщало ИА REGNUM, ПАО «Алатырский завод низкотемпературных холодильников» признано банкротом в январе 2019 года. В сентябре 2021 года на повторные торги выставлено имущество предприятия, начальная цена лота снижена до 111,6 млн рублей.