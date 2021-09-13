Оренбург, 13 сентября, 2021, 07:41 — ИА Регнум. В Оренбурге задержан 33-летний местный житель, угрожавший убийством врачу скорой помощи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД по региону.

Markus Spiske Кухонный нож

В отношении оренбуржца возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируют преступление по статье 119 УК РФ («Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью»).

По данным полиции, в жилой дом по ул. Родимцева мужчина вызвал скорую помощь. Когда медбригала прибыла на место, то находившийся в квартире пьяный брат пациента провоцировал конфликт и угрожал медику кухонным ножом. Врач проинформировала об инциденте правоохранителей.