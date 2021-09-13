Чебоксары, 13 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Янтиковском районе Чувашии задержаны четверо мужчин, подозреваемых в браконьерстве. В багажнике полицейские обнаружили туши разделанных кабанов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

21.мвд.рф Чувашская полиция обнаружила в багажнике частично разделанные туши кабанов

Подозреваемые задержаны ночью 11 сентября во время патрулирования сотрудников ГИБДД. Внимание полицейских привлекла легковушка с сильно просевшей задней частью, а при остановке водитель и трое пассажиров нервничали.

Правоохранители отмечают, что при досмотре автоинспекторы обнаружили в багажнике «мешки с частично разделанными тушами трёх кабанов», при этом у охотников не было соответствующего разрешения на отстрел. Полицейские изъяли три охотничьих ружья.

По данному факту назначен ряд экспертиз. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в первом полугодии 2021 года выявлен 361 факт незаконного вылова рыбы, из них уголовно-наказуемых — 50, административных правонарушений — 311.

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