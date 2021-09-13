Улуг-Хемский район, Тыва, 13 сентября, 2021, 07:37 — ИА Регнум. В Улуг-Хемском районе Тувы правоохранители проводят проверку по факту ДТП с участием трактора. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, сообщение о происшествии поступило в дежурную часть вечером 10 сентября.

МВД по Республике Тува Смертельная авария в Туве

Предварительно установлено, что 35-летний водитель автомобиля Toyota Allion на федеральной трассе Р-257 «Енисей» столкнулся с трактором Т-25, двигавшемся в попутном направлении с неисправными фонарями. За рулём трактора находился лишённый водительских прав за нетрезвое вождение 36-летний мужчина.

«В результате автоаварии от тяжести полученных травм на месте скончался водитель и 62-летняя женщина из заднего пассажирского сиденья, 22-летний пассажир «Тойота Аллион» был госпитализирован в травматологическое отделение медучреждения», — отметили в ведомстве.

В реанимацию также доставлен водитель трактора с различными травмами. У него взяты анализы для проверки на наличие или отсутствие алкоголя.

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