Якутск, 13 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Якутии снова обсуждают тему начала сезона охоты. В соцсетях распространяется информация об этом, а министерство экологии анонсировало жеребьёвку для охоты на оленя, лося, косулю, кабаргу, бурого медведя и снежного барана, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Wikimedia.org На охоте

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Сезон охоты в Якутии будет официально открыт уже на этой неделе, пишет ИА SakhaDay, ссылая на источник в правительстве республики. По информации СМИ, соответствующий указ собирается подписать глава региона Айсен Николаев. Замминистра экологии Якутии Николай Додохов считает, что пока о начале сезона охоты говорить рано.

«Мы тоже ждём решения, подготовили необходимые документы к открытию охоты. Но пожары в Якутии увеличиваются, и будет ли снят режим чрезвычайной ситуации неизвестно. Соответственно, пока у нас объявлен режим ЧС, охоты не будет», — отметил замминистра.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю число лесных пожаров в Якутии выросло с 29 до 63. Огонь подошёл к селу Кюбяинде в Вилюйском районе республики. На территории пяти районов установлен чрезвычайно высокий класс (IV-V) пожароопасности и высока вероятность появления новых очагов природных пожаров.