В Якутии собираются открыть сезон охоты
Якутск, 13 сентября, 2021, 07:40 — ИА Регнум. В Якутии снова обсуждают тему начала сезона охоты. В соцсетях распространяется информация об этом, а министерство экологии анонсировало жеребьёвку для охоты на оленя, лося, косулю, кабаргу, бурого медведя и снежного барана, сообщает 13 сентября корреспондент ИА REGNUM.
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Сезон охоты в Якутии будет официально открыт уже на этой неделе, пишет ИА SakhaDay, ссылая на источник в правительстве республики. По информации СМИ, соответствующий указ собирается подписать глава региона Айсен Николаев. Замминистра экологии Якутии Николай Додохов считает, что пока о начале сезона охоты говорить рано.
Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшую неделю число лесных пожаров в Якутии выросло с 29 до 63. Огонь подошёл к селу Кюбяинде в Вилюйском районе республики. На территории пяти районов установлен чрезвычайно высокий класс (IV-V) пожароопасности и высока вероятность появления новых очагов природных пожаров.