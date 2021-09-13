Омск, 13 сентября, 2021, 07:31 — ИА Регнум. Стоимость сезонных овощей вновь начала расти в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в мэрии города.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Помидоры

Существенно выросли в цене по сравнению с прошлой неделей огурцы и помидоры. По данным департамента городской экономической политики, к 7 сентября средняя стоимость огурцов увеличилась с 35 до 40,50 рубля за кг, помидоров — с 54,30 до 62,19 рубля за кг. Также подорожал картофель.

Сгущённое молоко выросло в цене на 6,6%. Пастеризованное и стерилизованное молоко, сметана подорожали в пределах 4%. Сахар-песок вырос в цене на 4,8% — до 51,54 рубля за кг.

Подешевели в течение недели колбаса, свинина, творог, пшено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае за неделю с 30 августа по 6 сентября значительнее всего подорожали макароны.

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