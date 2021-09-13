Токио, 13 сентября, 2021, 07:29 — ИА Регнум. Протест в связи с нарушением японского воздушного пространства российским самолетом Ан-26 направило России правительство Японии. Об этом 13 сентября сообщил в ходе традиционной пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като.

Япония

Протест был направлен России министерством иностранных дел Японии по дипломатическим каналам. Кроме того, японская сторона выдвинула требование не допускать впредь подобных инцидентов.

Като уточнил, что в настоящее время японские специалисты проводят анализ ситуации и пытаются выяснить, с какой целью российский самолёт якобы дважды вторгся в воздушное пространство страны.

Стоит отметить, что протест был выдвинут до того, как Россия дала какой-либо ответ на подозрения с японской стороны.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Япония обвинила Россию в нарушении своего воздушного пространства самолётом Ан-26 в районе полуострова Сиретоко на востоке острова Хоккайдо.