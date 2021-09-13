Иркутск, 13 сентября, 2021, 07:26 — ИА Регнум. В Казачинско-Ленской районной больнице Иркутской области, где потерпел катастрофу пассажирский самолёт L-410, находятся 11 человек. По информации регионального министерства здравоохранения, сразу после ЧП в больницу было доставлено 12 человек.

МЧС Катастрофа с пассажирским самолётом L-410 в Иркутской области

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Одной женщине оказали первую необходимую помощь и отпустили домой. Состояние троих пациентов врачи оценивают как тяжёлое. В ближайшее время силами медицины катастроф их доставят на лечение в областную клиническую больницу в Иркутск. Восемь пациентов продолжат получать медицинскую помощь в Казачинско-Ленской ЦРБ.

Как сообщало ИА REGNUM, катастрофа с пассажирским самолётом L-410 случилась в Казачинско-Ленском районе Приангарья в ночь на 13 сентября 2021 года. При жёсткой посадке судно, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа, разбилось. Пострадали 12 человек. Четыре человека, в числе которых пилот самолета, погибли. Возбуждено уголовное дело.

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