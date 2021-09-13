Соль-Илецк, Оренбургская область, 13 сентября, 2021, 07:24 — ИА Регнум. В Соль-Илецком городском округе Оренбургской области до конца 2021 года должен появиться новый глава. У действующего мэра Алексея Кузьмина полномочия главы муниципалитета истекают. Конкурс на должность главы города назначен на декабрь.

Иван Шилов ИА REGNUM Назначение

В настоящее время идет процесс формирования конкурсной комиссии. Заявки на участие в конкурсе будут принимать с 18 по 27 октября.

Напомним, Алексей Кузьмин стал главой Соль-Илецка в 2016 году. До этого он являлся исполняющим обязанности заместителя министра строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области. Стоит отметить, что Кузьмин имеет право выдвинуть свою кандидатуру на конкурс еще раз.