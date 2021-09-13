В Ульяновской области выявлено ещё 280 носителей коронавируса
Ульяновск, 13 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области третьи сутки подряд выявляют по 280 носителей коронавируса. Это следует из данных управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.
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По оперативным сведениям, за последние сутки, 12 сентября, в Ульяновской области официально подтверждено 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что данное количество заражений выявляется третьи сутки подряд, ранее было подтверждено 275 случаев.
С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 169 364 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением находятся 14 217 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе официально выявлено 77 622 случая заражения коронавирусом, вылечились 69 514 жителей, скончались 2420 пациентов с коронавирусом.