Ульяновск, 13 сентября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области третьи сутки подряд выявляют по 280 носителей коронавируса. Это следует из данных управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

По оперативным сведениям, за последние сутки, 12 сентября, в Ульяновской области официально подтверждено 280 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Напомним, что данное количество заражений выявляется третьи сутки подряд, ранее было подтверждено 275 случаев.

С начала пандемии в Ульяновской области сделано 1 169 364 лабораторных исследования на SARS-CoV-2. В настоящее время под наблюдением находятся 14 217 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе официально выявлено 77 622 случая заражения коронавирусом, вылечились 69 514 жителей, скончались 2420 пациентов с коронавирусом.