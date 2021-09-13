Абакан, 13 сентября, 2021, 07:19 — ИА Регнум. В Хакасии с начала 2021 года зарегистрирован 1451 пожар, в том числе за прошедшие выходные (11−12 сентября) огнеборцы потушили 14 возгораний. Об этом ИА REGNUM сообщили 13 сентября в республиканском главке МЧС.

Kurganobl.ru Пожар

В Саяногорске за выходные потушили пожар в дачном доме, в Усть-Абаканском районе — в жилом доме. В Абакане горели баня и офисное помещение. Шесть раз огнеборцы выезжали на тушение мусора, четыре раза — на ликвидацию палов травы.

Как уточнили в МЧС, предварительная причина пожара в офисном помещении — поджог.

В Боградском районе 12 сентября тушили крупный степной пожар. Фронт огня составил 1,5 км.

Жителей Хакасии просят соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке в ночь на 12 сентября сгорело три автомобиля.

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