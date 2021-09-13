Усть-Канский район, Алтай, 13 сентября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 29 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Наибольший прирост зафиксирован в Усть-Канском и Майминском районах, где выявлено 14 и 8 новых носителей соответственно. В Горно-Алтайске диагноз подтвердился у двух жителей.

«За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 21 080 случаев заболевания: 6578 — в городе Горно-Алтайске, 3089 — в Майминском районе, 3022 — в Кош-Агачском районе», — добавили в штабе.

Выздоровели от COVID-19 за сутки 28 человек. Всего по состоянию на 13 сентября коронавирус побороли 19 939 человек.