Кемерово, 13 сентября, 2021, 07:16 — ИА Регнум. В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 13 сентября, за прошедшие сутки выявлено 170 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 171 случай.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«Новокузнецк — 32, Кемерово — 29, Прокопьевск — 17, Белово — 17, Юрга — 13, Анжеро-Судженск — десять, Осинники — восемь, Новокузнецкий МР — шесть, Калтан — пять, Таштагольский МР — пять, Яшкинский МО — пять, Крапивинский МО — четыре, Юргинский МО — четыре, Гурьевский МО — три, Междуреченск — два, Мыски — два, Беловский МО — два, Прокопьевский МО — два, Яйский МО — два, Киселевск — один, Тайга — один», — сообщает оперативный штаб региона.

За это же время 175 пациентов выздоровели, пятеро скончались.