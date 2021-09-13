Иркутск, 13 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обратился к родственникам погибших в результате катастрофы самолёта L-410 со словами соболезнования:

МЧС Авиакатастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области

Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

"Уважаемые родные погибших в авиакатастрофе! В этот скорбный час адресую вам слова искренней поддержки. Понимаю, что гибель родных — это невосполнимая утрата. Все жители Иркутской области переживают трагедию вместе с вами».

Пострадавшим (они проходят необходимое лечение) глава Приангарья пожелал скорейшего выздоровления.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября совершил жёсткую посадку самолёт L-410, выполнявший рейс Иркутск — Казачинское. На борту вместе с экипажем находились 16 человек. При посадке четыре человека погибли, 12 пострадали. 15 сентября, в Иркутской области будет объявлен День траура. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: «Я потерял сознание»: подробности катастрофы с самолётом L-410 в Приангарье