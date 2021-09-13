Хельсинки, 13 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Студия Remedy уберёт из ремастера (старая игра с улучшенной графикой и новыми функциями) Alan Wake всю скрытую рекламу. Об этом 13 сентября сообщает журнал PC Gamer.

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Представитель PR-отдела проекта подтвердил, что продакт-плейсмент не будет присутствовать в новой игре, таким образом, в ней не будет рекламы каких-либо брендов. Он пояснил, что сроки контрактов, которые Remedy заключала с компаниями, давно истекли.

https://twitter.com/Cade_Onder/status/1435700961348050944

Напомним, игроки могли видеть в оригинальной Alan Wake рекламу различных производителей и поставщиков услуг, например, она присутствовала на рекламных щитах, расположенных вдоль дорог в мире игры. Релиз Alan Wake состоялся 14 мая 2010 года, переиздание игры выйдет 5 октября 2021 года на ПК (Epic Games Store) и консолях PlayStation 4, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.