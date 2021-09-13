Ульяновск, 13 сентября, 2021, 07:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области назначен министр экономического развития и промышленности. Пост занял Владимир Разумков, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ekonom73.ru Владимир Разумков

51-летний Владимир Разумков, который родом из Новосибирска, до получения министерского портфеля с июня 2021 года работал замглавой министерства экономического развития и промышленности.

До этого он шесть лет трудился в Удмуртии, где в 2015 году занял сначала должность заместителя министра экономики, затем два года руководил ведомством. Последние три он работал в Удмуртии директором сети частных индустриальных парков «Развитие».

В Удмуртии Владимир Разумков жил с 2001 года, где первые десять лет отдал обществу «Ижевский завод пластмасс», пройдя путь от главного экономиста до генерального директора. Затем на два года вернулся в Новосибирскую область, возглавляя финансово-экономические дирекции предприятий по производству электротехники

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дмитрий Вавилин, который 4,5 года работал министром промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта Ульяновской области, стал главой регионального центра.