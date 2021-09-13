Благовещенск, 13 сентября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Число пар японских и даурских журавлей, поселившихся в Амурской области, за год возросло в два раза. Специалисты насчитали 325 гнёзд этих видов птиц, пишет газета «Амурская правда».

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Места гнездования журавлей находят с помощью квадрокоптера. В 2021 году с этой целью была исследована территория девяти районов области. Больше всего гнёзд даурских и японских журавлей обнаружили в Муравьёвском заказнике.

«Общий рост показателей связан с более расширенным и тщательным авиапоиском гнезд, однако по отдельным территориям количество гнездящихся журавлей реально оказалось больше, чем в прошлом году», — написал в Instagram ученый и эколог Антон Сасин.

Напомним, в бассейне реки Амур гнездятся много видов журавлей. Численность японского и белого журавля (стерх) здесь выше, чем где-либо в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, в округе села Мономахово Дальнегорского городского округа в Приморье специалистам лаборатории орнитологии Федерального научного центра биоразнообразия наземной биоты Восточной Азии ДВО РАН удалось отловить заблудившегося краснокнижного японского журавля. Птицу поместили в центр реабилитации диких животных «Тигр» в селе Алексеевка.