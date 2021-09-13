Мадрид, , 07:09 — REGNUM Более 500 человек, преимущественно колумбийцев и латиноамериканцев, проживающих в Мадриде, вышли на митинг против визита президента Колумбии Ивана Дуке в испанскую столицу. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Дуке Tokota

Манифестанты прошли маршем от центральной площади Мадрида Пуэрта-дель-Соль к порогу парка Ретиро с такими лозунгами, как «Они убивают нас» и огромным флагом с надписью «Колумбия за мир и единство».

Митингующие потребовали у властей Испании отозвать разрешение на визит колумбийского президента. Они назвали Дуке «президентом, ведущим геноцид» и «нарушителем прав человека». За организацию манифестации отвечали организации «Мадридско-колумбийское сопротивление» и «За жизнь, мир и справедливость».

Дуке приедет в Мадрид 16 сентября, чтобы принять участие в 80-й Мадридской книжной ярмарке, а также встретиться с королём Испании Филиппом VI и главой правительства Педро Санчесом.