Пермь, 13 сентября, 2021, 07:08 — ИА Регнум. В Перми самолёт из Краснодара ночью 12 сентября не мог приземлиться из-за неисправности шасси и был вынужден уйти на второй круг. Об этом сообщает телеграм-канал Aviaincident.

Шасси самолёта

В процессе захода на посадку при выпуске шасси загорелось сообщение о невыпуске левой основной стойки шасси. Лайнер ушел на второй круг, экипаж самолета произвел аварийный выпуск шасси. Посадка прошла благополучно.

После инцидента воздушное судно отстранили от рейса, заменив резервным бортом.