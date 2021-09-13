Ханты-Мансийск, 13 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. Кедровые орехи из Югры пользуются небывалым спросом в 2021 году. Об этом сообщает телерадиокомпания «Югра».

Кедр

Из-за неурожая в Сибирском федеральном округе кедровые орехи из ХМАО готовы тоннами скупать российские и китайские переработчики.

На данный момент закупочная цена одного мешка кедровых шишек составляет 1700 рублей, сообщил руководитель Самаровского лесничества. Отмечается, что в 2021 году в Югре особенно хороший урожай на кедровые шишки. По словам специалистов, последний раз такое изобилие шишки наблюдалось три года назад.