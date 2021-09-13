Москва, 13 сентября, 2021, 07:15 — ИА Регнум. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился, чтобы ему докладывали о ходе предварительного следствия по делу об убийстве сотрудника ДПС в Амурской области. Ход расследования будет находиться на контроле СК РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

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ЧП произошло 11 сентября на автодороге «Амур». Полицейского задавил на автомобиле мужчина, подозреваемый в транспортировке наркотиков. Нарушитель наехал на сотрудника ДПС и скрылся с места происшествия. Он задержан на территории Еврейской АО и будет заключён под стражу. Установлено, что ранее задержанный привлекался к уголовной ответственности за хищения имущества.

Как сообщало ИА REGNUM, у погибшего полицейского остались жена и двое детей. В отношении убившего его человека возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), по которой обвиняемому грозит пожизненное лишение свободы.