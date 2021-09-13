Прибайкальский район, Бурятия, 13 сентября, 2021, 07:07 — ИА Регнум. В Бурятии при главе республики организован Совет байкальских районов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства, в него вошли представители Прибайкальского, Кабанского, Баргузинского, Северо-Байкальского районов и города Северобайкальск.

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Кроме того, в совет включили сотрудников профильных ведомств, Народного хурала, экологический объединений и охраняемых природных территорий. По словам главы региона Алексея Цыденова, прибайкальские районы имеют свою специфику.

«В их жизни есть свои специфические вопросы, которые требуют отдельного рассмотрения, отдельных решений, которые влияют на жизнь людей в целом. Это будет постоянно действующий совет, а не разовое мероприятие», — отметил он.

Одним из первых вопросов, которые намерены рассмотреть на совете, станут сплошные рубки в пределах поселений и другие спорные темы.