Сегодня, 13 сентября, президент России Владимир Путин совершает рабочую поездку в Нижегородскую область, где на полигоне Мулино пройдёт основной этап совместного стратегического учения вооружённых сил России и Белоруссии «Запад-2021», сообщает пресс-служба Кремля. В ходе основного этапа воинские формирования Вооружённых Сил Российской Федерации во взаимодействии с воинскими контингентами вооружённых сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению манёвренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника. Напомним, это уже вторая поездка главы государства в Нижегородскую область за последний месяц: 21 августа Владимир Путин принял участие в торжествах, посвящённых 800-летию Нижнего Новгорода. Подробности — в трансляции ИА REGNUM. Читайте также: Путин похвалил губернатора Нижегородской области

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

15:56 13.09.2021 Президент России Владимир Путин прибыл на полигон «Мулино» (Нижегородская область), где будет наблюдать за основным этапом российско-белорусских учений «Запад-2021».

16:01 13.09.2021 Президент России Владимир Путин, будучи Верховным главнокомандующим, не обязан надевать военную форму на учения, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

16:02 13.09.2021 В ходе основного этапа учений воинские формирования Вооруженных сил России во взаимодействии с контингентами Вооруженных сил Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии и Монголии отработают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны, нанесению сосредоточенного огневого удара и разгрому вклинившейся группировки условного противника, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

16:09 13.09.2021 Вместе с президентом России Владимиром Путиным в Нижегородскую область прибыл министр обороны Сергей Шойгу.

16:12 13.09.2021 Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино, где проходит один из основных эпизодов совместных стратегических военных учений России и Белоруссии «Запад-2021», сообщает 13 сентября пресс-служба Кремля. Напомним, полигон Мулино расположен в Нижегородской области. Он позволяет проводить межвидовые учения с применением различных огневых средств, от стрелкового вооружения до авиации и оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Искандер». Читайте также: Путин прибыл в Нижегородскую область на военные учения «Запад-2021»

16:25 13.09.2021 Более 120 представителей 45 зарубежных стран наблюдают за основным этапом масштабных российско-белорусских учений «Запад-2021», проходящим на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщает 13 сентября Минобороны России. Читайте также: За учениями «Запад-2021» наблюдают более 120 представителей из 45 стран

16:41 13.09.2021 Президенту России Владимиру Путину в ходе учений «Запад-2021» показано применение бронегруппы из нескольких новейших боевых машин пехоты (БМП) Б-19 с боевым модулем «Эпоха», сообщает 13 сентября Министерство обороны РФ. Бронегруппа на основе взвода БМП Б-19 была задействована на полигоне Мулино в Нижегородской области. Читайте также: Новые бронемашины Б-19 представлены Путину на учениях «Запад-2021»

16:54 13.09.2021 Всего в учениях «Запад-2021» принимает участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолётов и вертолётов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и миномётов, а также до 15 кораблей, сообщает пресс-служба Кремля.

17:00 13.09.2021 Российские боевые роботы «Уран-9» и «Нерехта» впервые действовали в боевых порядках мотострелковых подразделений на стратегических учениях «Запад-2021», сообщает 13 сентября Минобороны РФ. Отмечено, что роботы разведки и огневой поддержки «Уран-9» и «Нерехта» были применены на полигоне Мулино. Читайте также: Боевые роботы среди живых бойцов. Впервые на учениях «Запад-2021»

17:14 13.09.2021 Российский тактический лазерный комплекс «Карьер» был применён в ходе военных учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщает 13 сентября Минобороны РФ. Тактический лазерный комплекс «Карьер» предназначен для поиска и подавления оптических средств разведки, наведения и наблюдения, установленных на танках и иной бронированной технике, а также используемых пехотинцами и наблюдателями противника. Читайте также: Ослепить и уничтожить. Лазерный комплекс «Карьер» показали на учениях ВС РФ

17:29 13.09.2021 Вооруженные силы России применили ударные беспилотники трёх новых типов в ходе учений «Запад-2021», сообщает 13 сентября Минобороны РФ. В ходе основного эпизода учений «Запад-2021», проходящего на полигоне Мулино, были применены новые ударные беспилотники из состава комплексов «Ласточка», «Иноходец» и «Форпост». Читайте также: Ласточка, Иноходец и Форпост. Ударные дроны применены на учениях «Запад»

17:45 13.09.2021 Новый способ совместного применения инженерного разведывательно-огневого комплекса «Земледелие» и тяжёлых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепёк» был впервые продемонстрирован российскими военными в ходе главного этапа совместных стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области. Наступающая группировка условного противника была одновременно накрыта подрывом минного поля, дистанционно установленного инженерным разведывательно-ударным комплексом «Земледелие», и ударом термобарических боеприпасов тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк». Читайте также: «Земледелие» усилено «Солнцепёком». На учениях «Запад» показали новинку

18:08 13.09.2021 Батальон ВДВ на новейших бронемашинах БМД-4М впервые был десантирован на парашютах в ходе учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области, сообщает 13 сентября Минобороны России. Выброска десанта производилась из 21 самолета Ил-76МД военно-транспортной авиации ВКС России на две площадки приземления. Читайте также: ВДВ впервые десантировали батальон на БМД-4М в ходе учений «Запад-2021»

18:37 13.09.2021 На полигоне Мулино в Нижегородской области в ходе стратегического учения «Запад-2021» военные инженеры ВС РФ создали фальшивый танковый батальон и дивизионы зенитных ракетных комплексов «Бук» и С-300, сообщает 13 сентября Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации. Это было сделано для введения в заблуждение разведки условного противника и маскировки истинного переднего края обороны. Читайте также: На учениях «Запад-2021» замечена фальшивая военная техника

18:52 13.09.2021 Церемония открытия совместных стратегических учений «Запад-2021». mil.ru

20:32 13.09.2021 В высадке тактического воздушного десанта на полигоне Мулино были задействованы 32 транспортно-боевых и 14 ударных вертолетов, сообщает пресс-служба Минобороны России.

21:40 13.09.2021 Основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021» прошел сегодня на нижегородском полигоне Мулино. mil.ru

22:07 13.09.2021 Более 50 наземных целей поразила авиация коалиционной группировки войск в ходе нанесения массированного авиационного удара на полигоне Мулино в рамках учений «Запад-2021», сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

22:48 13.09.2021 Стратегические учения «Запад-2021». © Министерство обороны России

07:10 14.09.2021 Напомним, что в стратегических учениях «Запад-2021» участвуют около 200 тыс. военнослужащих, более 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

07:11 14.09.2021 Войска тренируются на пяти полигонах в Белоруссии и девяти в России, в Балтийском море.

07:23 14.09.2021 Экипажи боевых машин десанта БМД-4М отработали новый тактический элемент в рамках учений «Запад-2021». Десантники нанесли удар по объектам условного противника с закрытых огневых позиций по целеуказанию с БПЛА типа «Орлан». Цитата канала «Военный обозреватель».

08:19 14.09.2021 Учения завершатся 16 сентября.

09:02 14.09.2021 Дежурные силы противовоздушной обороны объединили общей системой управления в рамках совместных стратегических учений России и Белоруссии «Запад-2021». Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ. Единая система противовоздушной обороны, пояснили в ведомстве, включает в себя все силы и средства для разведки, отражения ударов, средств воздушного нападения противника и прикрытия группировок войск. Самое важное, что управление всеми средствами происходит из единого центра. Читайте подробнее: Единую систему управления сил ПВО создали на учениях «Запад-2021»

09:26 14.09.2021 В ходе совместных стратегических российско-белорусских учений «Запад-2021» экипажи бомбардировщиков Су-34 Западного военного округа (ЗВО) на Лужском полигоне в Ленинградской области успешно уничтожили наземные цели. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Читайте также: Авиация ЗВО успешно поразила наземные цели на учениях «Запад-2021»

10:20 14.09.2021 Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооружённых сил Валерием Герасимовым на учениях. kremlin.ru

13:31 14.09.2021 На учении «Запад-2021» военнослужащие ПВО ЗВО успешно отразили массированный ракетно-авиационный удар условного противника, сообщили 14 сентября в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что подразделения радиотехнических войск Западного военного округа (ЗВО) в ходе совместного стратегического учения (ССУ) «Запад-2021» восемь раз приводились в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей.

13:32 14.09.2021 Всего в рамках выполнения учебных задач по прикрытию позиционных районов и по отражению массированных ракетно-авиационных ударов было обнаружено более 60 воздушных целей, классифицируемых как летательные аппараты условного противника. На командных пунктах управления авиацией боевые расчеты отработали наведение экипажей истребителей МиГ-31, Су-35 на воздушные цели. По условным самолетам-нарушителям были применены электронные пуски зенитных ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения.

13:32 14.09.2021 Расчеты радиолокационных комплексов и станций, привлекаемые к ССУ «Запад-2021», несут круглосуточное боевое дежурство по ПВО, уточнили в пресс-службе Минобороны РФ.

13:34 14.09.2021 В ходе проведения ССУ «Запад-2021» морские пехотинцы и боевые пловцы защитили пункт базирования кораблей Балтийского флота от условных диверсантов. «В рамках практических действий в Военной гавани г. Балтийска с десантного катера БФ «Мичман Лермонтов» методом «на упор» была осуществлена высадка бронетранспортеров и личного состава Северного флота. Также морские пехотинцы и военнослужащие ПДСС высадились на берег с четырех быстроходных катеров «Раптор», БК-16 и быстроходных лодок. В ходе совместных действий отряд условных террористов был блокирован в районе пирсовой зоны и уничтожен. В рамках учения активно применялись средства имитации. К участию в розыгрыше эпизода было привлечено более 50 военнослужащих и 10 единиц боевой техники, а также вертолеты Ка-29 и Ка-27 морской авиации БФ», — сообщается на сайте Минобороны РФ.

13:38 14.09.2021 Также в ходе учений бойцы отряда ПДСС разыграли сценарий по противодействию плавсредству, нарушающему режим плавания в Калининградском морском канале. Дежурная боевая группа на быстроходных лодках по специальному сигналу выдвинулась на перехват условного нарушителя, одновременно произведя «выброску» водолазов. Условный противник оказал сопротивление, в результате был произведён штурм и захват катера с применением оружия.

14:31 14.09.2021 Стратегические учения «Запад-2021». © Министерство обороны России

14:42 14.09.2021 На учениях авиационные экипажи Воздушно-космических сил выполнили полеты в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО). В воздух были подняты более 50 единиц авиационной техники, включая малогабаритные самолеты Ан-2, транспортные самолеты Ан-26, истребители Су-35С и МиГ-31, вертолеты Ми-8 и Ка-52, уточнили в Минобороны РФ.

14:43 14.09.2021 Летчики должны были преодолевать зоны дежурства сил ПВО, стараясь оставаться незамеченными для радиолокационных станций. Для этих целей они выполняли полеты, приближаясь к зоне ответственности подразделений ПВО ЗВО с разных направлений на разных высотах и скоростях. Некоторые совершали подлет с выключенными системами опознавания на предельно малых высотах, в плотных строевых порядках и с использованием радиопомех.

15:06 14.09.2021 Основной этап совместного стратегического учения «Запад-2021» прошел сегодня на нижегородском полигоне Мулино. Фото: mil.ru

17:21 14.09.2021 В учениях от белорусского Гомеля принимают участие штабы зоны и районов территориальной обороны, а также Советы обороны области и районов. В ходе учения силы территориальной обороны отрабатывают вопросы выполнения силовых мер военного положения, охраны и обороны объектов территориальной обороны, борьбы с диверсионно-разведывательными силами противника и незаконными вооруженными формированиями в целях обеспечения стабильной обстановки в области в условиях военного времени. Органы государственного управления обучаются обеспечивать функционирование объектов жизнедеятельности в районах, где велись боевые действия, сообщает «Правда Гомель».

17:59 14.09.2021 Президент РФ Владимир Путин с министром обороны Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооружённых Сил Валерием Герасимовым на учениях. Фото: kremlin.ru

18:28 14.09.2021 Стратегический бомбардировщик Ту-95МС осуществил прорыв зоны противовоздушной обороны (ПВО) условного противника на учениях «Запад-2021», сообщает 14 сентября пресс-служба Минобороны РФ. В роли противника стратегического бомбардировщика выступила система ПВО Западного военного округа. Читайте также: Бомбардировщик Ту-95МС прорвал зону ПВО на учениях «Запад-2021»

20:00 14.09.2021 БМП Б-19. Фото: mil.ru

20:16 14.09.2021 Самолёты Су-24 и Су-30СМ морской авиации Балтийского флота в рамках учений «Запад-2021» выполнили практическое бомбометание по полигону Добровольский в Калининградской области, а также отработали вопросы прикрытия сухопутной группировки войск с воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.