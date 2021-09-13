Омск, 13 сентября, 2021, 07:00 — ИА Регнум. В Омской области стартовала инвентаризация лесных культур: «пятилеток», «трёхлеток» и тех, что были высажены в 2021 году.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Высадка саженцев

Как сообщили ИА REGNUM 13 сентября в областном правительстве, инвентаризация проходит в рамках регионального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология».

Эти мероприятия позволят определить сохранность высаженных культур, получить информацию об их приживаемости. Также специалисты определят площади, которые можно переводить в категорию земель, покрытых лесом.

Как уточнили областные власти, в 15 САУ — лесхозах региона началась инвентаризация питомников, обеспечивающих лесхозы посадочным материалом для работ по возобновлению лесов.

По итогам инвентаризации станет ясно, насколько лесхозы обеспечены собственным посадочным материалом для ведения лесокультурных работ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске утверждено постановлении «о создании рабочей группы по разработке концепции создания водно-зелёного каркаса».

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