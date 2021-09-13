Кызыл, 13 сентября, 2021, 06:57 — ИА Регнум. В Туве комиссия по установлению причин смертности подтвердила 26 новых летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Всего с начала года, таким образом, жертвами COVID-19 стали 165 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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В настоящее время в стационарах Кызыла лечатся 292 пациента, 62 из которых находятся в тяжёлом состоянии.

«К аппарату ИВЛ подключено 11 больных. С пневмониями амбулаторное лечение проходят 20, стационарное — 206 человек. На учете Центра амбулаторной Covid-диагностики и лечения состоит 224 больных», — отметили в минздраве.

Коечный фонд для ковидных пациентов составляет 480 коек, из которых по состоянию на 13 сентября занято более 60%.