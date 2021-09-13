Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, 13 сентября, 2021, 07:13 — ИА Регнум. В Николаевске-на-Амуре в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» торжественно открыли городской сквер — работы велись с 2019 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Пётр Иванов Детская площадка

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На реконструкцию сквера израсходовано более 50 млн рублей, из них 49,6 млн — из средств краевого бюджета, остальное — деньги района. В день открытия на разных площадках сквера прошли концерты и развлекательные программы для детей.

Сквер стал местом притяжения для всех — от пенсионеров до новорожденных малышей в колясках, с которыми прогуливаются их мамы по аллеям.

В обновленном сквере появились пешеходные дорожки, прогулочные аллеи, площадки для отдыха и детская многофункциональная площадка, арт-объекты «Каменное озеро», «Амур», световой тоннель к арт-объекту «Амур», пешеходная дорожка «Каменная река», декоративный парковый фонтан, центральную аллею украсили шестиметровые фонари «Тюльпан».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Калуги и местные жители приняли участие в торжественной церемонии открытия сквера «У паровоза».