Мехико, 13 сентября, 2021, 06:52 — ИА Регнум. Женщина умерла от теплового удара в Мехикали, штат Нижняя Калифорния, от сильной жары в +45. Об этом сообщает Prensa Latina со ссылкой на судебно-медицинскую службу.

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Там также отметили, что больше остальных от сильной жары страдают люди, которые не находят укрытия от палящего солнца на улицах.

В службе также рассказали, что последней жертвой аномально высокой температуры воздуха в штате стала 41-летняя женщина, идентифицированная как Ванесса Г., чьё тело было обнаружено на шоссе из Мехикали в Тихуану.

Отмечается, что из 25 погибших от аномальной жары были три женщины. Тела девяти погибших были переданы их семьям, ещё восемь были похоронены в братской могиле, и ещё восемь остались неопознанными — они находятся в судебно-медицинских учреждениях.

При этом власти не учитывают жертв теплового удара, умерших в государственных больницах, заявили минздраве правительства штата.