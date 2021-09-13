Хабаровск, 13 сентября, 2021, 06:50 — ИА Регнум. В Хабаровском крае началась масштабная реконструкция аварийных мостов на дорогах регионального и местного значения — планируется в 2021 году отремонтировать семь самых ветхих объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе регионального правительства.

Http://vologda-portal.ru Мост

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В 2022 году работы по восстановлению мостов войдут в нацпроект «Безопасные качественные дороги». До 2024 года в Хабаровском крае будет приведено в нормативное состояние около 200 переправ.

В список для реконструкции на этот год вошли мосты через реки Быстрая и Хайбас в Охотском районе, через реку Балахта в Нанайском районе и через реку Ургал в Верхнебуреинском районе. Кроме того, будут отремонтированы переправы в Солнечном районе через реку Эбкан и в Николаевском через реку Нижняя Патха, а также мост в Хабаровском районе на автодороге Биробиджан — Кукан.

Подрядчики уже приступили к выполнению работ на пяти мостовых переходах. На автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения Хабаровского края расположено 937 мостов общей протяженностью более 24 тыс. погонных метров. В аварийном и предаварийном состоянии находится 49 мостов — это более 2 тыс. погонных метров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье сделали и сдали в эксплуатацию новую автотранспортную развязку на строящейся трассе Владивосток — Находка — порт Восточный в районе посёлка Силинский.