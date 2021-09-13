Кызыл, 13 сентября, 2021, 06:44 — ИА Регнум. В столице Тувы Кызыле зарегистрировано ДТП с участием автомобиля скорой помощи. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл ночью 11 сентября.

МВД по Республике Тува ДТП с участием скорой в Кызыле

По данным ведомства, 29-летний горожанин за рулём ВАЗ-21 140 проехал на красный сигнал светофора и столкнулся со скорой, которая в результате опрокинулась. Водитель и трое фельдшеров медицинской бригады госпитализированы с различными травмами. Отмечается, что все они были пристёгнуты ремнями безопасности.

«Водитель и 26-летний пассажир легковой автомашины также госпитализированы с различными травмами в травматологическое отделение, ремнями безопасности они не были пристегнуты», — отметили в ведомстве.

Выяснилось, что виновник аварии не имел водительских прав, а машина принадлежала его отцу. Ранее молодой человек не раз отказывался от проверки на опьянение. В этот раз у него были выявлены признаки опьянения, в связи с чем его направили на медицинское освидетельствование.

Автомобиль скорой помощи получил серьёзные повреждения и непригоден для эксплуатации.