Иркутск, 13 сентября, 2021, 06:41 — ИА Регнум. Пассажирский самолёт L-410, который в ночь на 13 сентября совершил жёсткую посадку в 4 км от села Казачинское, летел из Иркутска регулярным рейсом. Трагедия произошла после того, как пилот решил зайти на второй круг. Большинство пассажиров были заблокированы в искорёженной машине, четверо, в том числе пилот, погибли.

МЧС Пассажирский самолёт L-410 упал в Приангарье

О случившемся спасателей проинформировала одна из пассажирок — Елена. По словам губернатора Приангарья — Игоря Кобзева, он постоянно был с ней в контакте. Благодаря звонкам этой женщины удалось установить место авиакатастрофы, даже в условиях густого тумана.

В больницу были доставлены 12 человек. Четверо — в тяжёлом состоянии. Трое пострадавших, в том числе один из пилотов, будут перевезены санавиацией в Иркутск.

«Мы уходили на второй круг в связи с тем, что я понял: автопилот ведёт нас правее — и при наборе высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава Богу, не случилось. Я потерял сознание», — сообщил пилот Николай Махнутин.

Троих пассажиров достали живыми из-под обломков самолёта — люди стучали по железу, чтобы их обнаружили и помогли выбраться. Про одного из пассажиров самолета L-410 говорят — «родился в рубашке». Это 34-летний Антон Кудына. По данным канала svodka138, в авиакатастрофе он отделался царапинами.

Также среди пассажиров находились федеральный судья Ольга Семёнова и помощник прокурора Казачинско-Ленского района Иркутской области Анастасия Слесарева. Обеих женщин достали живыми из-под обломков самолёта.

Семьям погибших будет выплачено по 1 млн рублей, семьи пострадавших получат материальную помощь в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей.

Тем временем журналисты ИА REGNUM установили, что самолёт принадлежит магаданскому ООО «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа), созданному в феврале 2006 года. Его директор и владелец 36% — Андрей Богданов. Он руководит ещё одним авиапредприятием, но в Забайкалье — ООО «Аэросервис», которое принадлежит «СиЛе» и было исполнителем свыше 1,5 тыс. госконтрактов.

В активе «СиЛы» также 100% доли в читинском ООО «Аэропорт» и ООО «Авиационно-техническая база Забайкалья». Магаданский арбитраж 6 октября 2021 года рассмотрит многомиллионный иск к ООО «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа), на рейсе которого 13 сентября 2021 года произошло ЧП. В деле речь идёт о взыскании убытков, по мнению истца, «понесенных в связи с невозвратом воздушного судна».

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 сентября 2021 года в Казачинско-Ленском районе Иркутской области совершил жёсткую посадку пассажирский самолёт L-410, на борту которого находились 14 пассажиров и два члена экипажа. Пострадали 12 человек — они оказались заблокированы в искорёженной машине. Четыре человека, в числе которых — пилот самолета, погибли. Возбуждено уголовное дело.

Читайте также: Авиакомпании «СиЛа» вменяют многомиллионные убытки за невозврат самолёта

Читайте также: Выросло число пострадавших в тяжёлом состоянии после ЧП с самолётом L-410