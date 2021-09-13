Шанхай, Китай, 13 сентября, 2021, 06:39 — ИА Регнум. Уровень метеоопасности был повышен до «оранжевого» (предпоследнего по четырёхуровневой системе предупреждения о стихийных бедствиях) в связи с приближением тайфуна «Чанту» к Шанхаю. Об этом 13 сентября сообщила центральная метеорологическая служба города.

(сс) beludise Шанхай

Тайфун «Чанту» стал 14-м по счёту в этом сезоне, ожидается, что он приблизится к Шанхаю уже вечером 13 сентября и обрушится на прибрежную зону района Падун. Тропический циклон находится в соседней провинции Чжэнцзян, в 170 км на юго-восток от города Нинбо и продвигается на север со скоростью около 20 км/час. Скорость ветра в эпицентре стихии достигает 45 м/сек.

В прибрежных провинциях на востоке Китая власти предприняли ряд мер для предотвращения негативных последствий от предстоящего удара «Чанту». В городах Шанхай и Хунцяо с 06:00 мск отменены все авиарейсы в международных аэропортах. В Шанхае и ещё в ряде прибрежных городов 13 и 14 сентября будут отменены занятия в школах и детских садах, закрыты парки и другие объекты на открытом воздухе. Кроме того, в ряде регионов на двое суток приостановлено движение поездов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии шанхайского Диснейленда в связи с приближением к мегаполису тайфуна «Чанту».