Ханты-Мансийск, 13 сентября, 2021, 06:38 — ИА Регнум. В Югре победители и призёры Олимпийских, Параолимпийских, Сурдолимпийских игр, всемирных шахматных олимпиад будут получать пожизненное материальное обеспечение. Об этом сообщает региональный департамент общественных и внешних связей.

«Порядком регламентируется назначение пожизненного материального обеспечения спортсменов и тренеров за спортивные достижения после назначения пенсии в форме ежемесячной денежной выплаты», — заявила губернатор ХМАО Наталья Комарова.

Победителю Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских, Всемирной шахматной олимпиады назначается ежемесячное материальное обеспечение в сумме 30 тыс. рублей, серебряному призеру — 25 тыс., бронзовому — 20 тыс., а тренеру — 15 тыс. рублей.

Основными условиями для назначения данного пожизненного материального обеспечения являются получение страховой пенсии по старости, регистрация по месту жительства на территории Ханты-Мансийского автономного округа.

На сегодняшний день на пожизненное обеспечение могут претендовать 33 спортсмена из Югры и 16 их тренеров.