В Новосибирске меч из пункта приёма металлолома датировали скифской эпохой
Новосибирск, 13 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Новосибирские археологи исследовали тагарский железный меч, который был обнаружен в пункте приёма металлолома на юге Красноярского края. По мнению ученых, скорее всего, артефакт имеет импортное происхождение и был изготовлен в
Археологи считают, что найденный артефакт следует классифицировать как короткий меч. Длина рукояти составляет восемь сантиметров, что, по данным исследователей, очень мало, так как средняя ширина ладони взрослого мужчины составляет около 12 сантиметров. Видимо, для его применения в бою использовали хват овергард.
Отсутствие развитой железной металлургии в Минусинской котловине в середине I тысячелетия до нашей эры позволило предположить, что артефакт имеет импортное происхождение. Или он был одним из «экспериментальных» образцов, форма которых не закрепилась в дальнейшей практике.