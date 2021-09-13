Новосибирск, 13 сентября, 2021, 06:34 — ИА Регнум. Новосибирские археологи исследовали тагарский железный меч, который был обнаружен в пункте приёма металлолома на юге Красноярского края. По мнению ученых, скорее всего, артефакт имеет импортное происхождение и был изготовлен в V—IV веках до нашей эры, но не исключили, что это мог быть местный «экспериментальный» образец конца III—II веков до нашей эры. Об этом сообщило издание Сибирского отделения РАН «Наука в Сибири» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Скриншот запись на стене vk.com/naukavsibiri

Археологи считают, что найденный артефакт следует классифицировать как короткий меч. Длина рукояти составляет восемь сантиметров, что, по данным исследователей, очень мало, так как средняя ширина ладони взрослого мужчины составляет около 12 сантиметров. Видимо, для его применения в бою использовали хват овергард.

Отсутствие развитой железной металлургии в Минусинской котловине в середине I тысячелетия до нашей эры позволило предположить, что артефакт имеет импортное происхождение. Или он был одним из «экспериментальных» образцов, форма которых не закрепилась в дальнейшей практике.