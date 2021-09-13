Тункинский район, Бурятия, 13 сентября, 2021, 06:32 — ИА Регнум. В Тункинском районе Бурятии 11 сентября произошло смертельное ДТП с участием коровы. Подробности происшествия сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону.

Корова на дороге

Около 4 часов дня 24-летний водитель мотоцикла Yamaha на дороге «Култук — Монды» врезался в корову. В результате аварии молодой человек скончался на месте.

Как отмечается, всего в выходные дни на территории республики произошло 40 аварий с механическими повреждениями транспортных средств, в том числе два ДТП с участием мотоциклов.

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