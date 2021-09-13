Владивосток, 13 сентября, 2021, 06:48 — ИА Регнум. В Приморье отмечается улучшение ситуации на рынке труда — на 1 сентября численность официальных безработных составила 12,5 тыс. человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 13 сентября в пресс-службе правительства региона.

Владимир Соколов. Безработица. 1986

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По сравнению с аналогичным периодом 2020 года численность безработных в Приморье снизилась на 39%.

Самый низкий уровень безработицы отмечается во Владивостоке, Артеме, Большом Камне, Находке и Уссурийске. Здесь уровень регистрируемой безработицы не достигает и 1%.

В наиболее крупных городах региона на одного безработного приходится до 10 вакантных рабочих мест. Наибольшая потребность в специалистах заявлена в сферах: строительство, обрабатывающие производства, сельское, лесное хозяйства, охота, рыболовство и рыбоводство. Около 70% от общего количества вакансий — для рабочих специальностей.

В органы службы занятости населения работодатели заявили более 65 тыс. вакансий.

Самыми востребованными на рынке труда остаются подсобные рабочие, водители автомобилей и повара, а среди служащих есть вакансии для специалистов и агентов по закупкам.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу 2021 года безработица в России может усилиться, но не выше 5%.