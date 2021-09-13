Магадан, 13 сентября, 2021, 06:29 — ИА Регнум. Магаданский арбитраж 6 октября 2021 года рассмотрит многомиллионный иск к ООО «Сибирская лёгкая авиация» (СиЛа), на рейсе которого 13 сентября 2021 года произошло ЧП. В деле речь идёт о взыскании убытков, по мнению истца, «понесенных в связи с невозвратом воздушного судна», передаёт ИА REGNUM.

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Следите за развитием событий в трансляции: «Катастрофа с самолётом L-410 в Иркутской области — трансляция»

Истцом в споре выступает подмосковное АО «Авиакомпания ИФаэро», которое обратилось в суд ещё в апреле 2021 года. В деле речь идёт «о взыскании убытков, понесенных в связи с невозвратом воздушного судна Ан-28 серийный (заводской) №1 АЙ009−18, в размере 13 718 678 рублей».

В материалах суда фигурирует позиция ответчика, из которой следует, что он имеет намерение «скорейшим путем (способом) исполнить решение суда и послания истца» по завершенному судебному делу, легшему в основу этого дела, и вернуть самолёт.

Напомним, в ночь на 13 сентября 2021 года в Иркутской области совершил жёсткую посадку самолёт L-410 с 14 пассажирами и двумя членами экипажа на борту. В результате трагедии погибли четыре человека, ещё 12 получили травмы. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Самолёт, по разным версиям, принадлежал или ООО «Сибирская лёгкая авиация», или его «дочернему» активу — читинскому ООО «Аэросервис». Оба юрлица возглавляет совладелец «СиЛы» Андрей Богданов.