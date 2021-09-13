Якутск, 13 сентября, 2021, 06:45 — ИА Регнум. В Якутске коммунальные и ресурсоснабжающие предприятия сносят дорожное покрытие для проведения ремонтных работ, а потом восстанавливают его не должным образом. Об этом заявил глава города Евгений Григорьев, сообщается 13 сентября на официальной странице мэрии города в Instagram.

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Асфальт восстанавливают некачественно, уверен глава Якутска.

«Почему они при ремонтных работах разрушают два слоя асфальта, а восстанавливают только один? Посмотрите, например, что происходит на улице Лермонтова, напротив «Палладиума» — там в прошлом году трубу ремонтировали. Также и во всех других местах. Такое восстановленное покрытие держится, максимум, год, затем неизбежно возникают ямы!» — сказал Евгений Григорьев.

Он распорядился, чтобы регламент проведения земляных работ под дорогой был изменён, и ресурсоснабжающие организации были бы обязаны восстанавливать два слоя дорожного покрытия. Укладку асфальта коммунальщиками мэр просил взять под особый контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, управление автомобильных дорог Якутии подписало контракт на проведение оценки технического состояния автодорог региона. Стоимость услуг превышает 71,1 млн рублей.