Москва, 13 сентября, 2021, 06:25 — ИА Регнум. Ряд компаний «с мировым именем», действующих на территории России, направляют недостоверные данные касательно утилизации товаров и упаковки, таким образом вводя в заблуждение власти страны. Об этом заявил в интервью РБК глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

Он напомнил о поручении президента РФ Владимира Путина касательно сокращения к 2030 году уровня захоронения отходов на половину и роста объёмов их сортировки до 100% и о необходимости следить за всей цепочкой производства товаров — до непосредственно сортировки и утилизации.

«То есть нам нужен контроль этой линии, потому что, по отчетам некоторых компаний с мировым именем, мы видим, как они нас обманывают, не стыдясь», — сказал Козлов.

Согласно концепции Расширенной ответственности производителя, предполагается введение с 1 января 2022 года полной утилизации упаковки, при этом норматив утилизации товаров, либо уплата экологического сбора будут расти ежегодно на 10%.