Камчатский край, 16 февраля, 2004, 13:25 — ИА Регнум. 16 февраля губернатор Камчатской области Михаил Машковцев провел экстренное совещание в связи с угрозой ограничений подачи электроэнергии на жизнеобеспечивающие объекты области. В частности, речь шла о санкциях в отношении Елизовского горводоканала. Наряду с этим, рассматривался вопрос о правомерности резкого повышения тарифов на электроэнергию в так называемых изолированных энергоузлах камчатской энергетической системы.

К территориям, наиболее ощутимо пострадавшим от принятого недавно решения РЭК поднять тарифы до 17 рублей за киловатт для юридических лиц, относится Усть-Камчатское районное муниципальное образование. Обслуживающее территорию предприятие "Южные электрические сети" совсем недавно выделилось из АО "Камчатскэнерго" как самостоятельная структура. Именно с этим склонен увязывать рост тарифов глава Усть-Камчатска Александр Невзоров. Он полагает, что таким образом энергетики пытаются возложить свои убытки на потребителя.

Александр Невзоров напомнил, что существует Постановление Правительства РФ, ограничивающее темпы роста тарифов до 16% в год. Цены на электроэнергию подскочили почти в 3 раза - с 5 рублей 69 копеек до 17 рублей за киловатт. Сергей Сизев, в свою очередь, утверждает, что уже в 2003 году тарифы на изолированных энергоузлах доходили до 14 рублей, но потребитель этого не подозревал, поскольку разница компенсировалась из областного бюджета.

Претензии к "Камчатскэнерго" и региональной энергетической комиссии высказал и губернатор Михаил Машковцев. Он поставил под сомнение как законность выделения "Южных электрических сетей" в самостоятельное дочернее предприятие, так и правомерность трехкратного увеличение тарифов. Принимая во внимание необходимость исполнения Постановления Правительства об отмене перекрестного субсидирования, глава области, тем не менее, считает, что разница в тарифах между районами одной области (от 3-х до 17-ти рублей) не должна быть столь существенной. Необходимо выравнивание тарифов до среднего уровня.

660 млн. рублей федеральной субвенции должны поступить в виде целевого финансирования, но в таком случае их можно направить лишь в помощь производственным предприятиям, чья продукция пользуется повышенным спросом, либо имеет высокую социальную значимость для территории. "За бортом" остаются предприятия ЖКХ (на этом настаивает контрольно-ревизионное управление) и социальные учреждения - школы, больницы, детские сады и т.п. - непроизводственная сфера. Поэтому в протокол совещания решено внести пункт об обращении в Правительство с просьбой разбить сумму на две части: первая пойдет целевым образом на субсидирование производственной сферы, вторая - в виде дотации, будет использована для снижения тарифов в "социалке" и ЖКХ.

В ходе совещания выяснилось, что отключать Елизовский горводоканал энергетики уже не собираются, поскольку вопрос погашения его долгов решен накануне при участии комитета по ТЭК администрации Камчатской области. Попытку же заострить на этом внимание в ходе совещания Сергей Сизев объяснил своим желанием поделиться проблемами "Камчатскэнерго" с обширной и профессиональной аудиторией. На что вице-губернатор Владислав Скворцов отреагировал: "Из мухи сделали слона".

Самый сложный вопрос касался внесения в бюджет области изменений в объеме 167 млн. рублей - региональной субвенции. Губернатор предложил сделать это на очередной сессии областного Совета народных депутатов ориентировочно в первой половине апреля.

Кроме этого, в протокол внесены предложения Михаила Машковцева о проведении проверки законности выделения "Южных электрических сетей" в самостоятельное предприятие, а также решений РЭК о повышении тарифов изолированных энергоузлов. То же самое касается и тарифов Камчатской газоэнергетической компании.

Выводы прошедшего совещания помогут не только сохранению производственной сферы и социальных учреждений, но, что не менее важно, позволят защитить от повышения тарифов население области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областной администрации.